Матвей Сафонов: «Сборная Кубы? Понятия не имею, что это за команда»

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов высказался о предстоящем товарищеском матче против национальной команды Кубы.

Сафонов признался, что ничего не знает о ближайшем сопернике сборной России.

«Сборная Кубы? Понятия не имею, что это за команда. Ничего не знаю о них», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сборная России встретится с командой Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Напомним, в октябре россияне обыграли сборную Камеруна (1:0) и сыграли вничью с Кенией (2:2). Отметим, что с весны прошлого года российские команды имеют возможность проводить на международной арене лишь товарищеские матчи.