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Матвей Сафонов: «Сборная Кубы? Понятия не имею, что это за команда»

07 Ноября 2023 • 11:25 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:30

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов высказался о предстоящем товарищеском матче против национальной команды Кубы.

Сафонов признался, что ничего не знает о ближайшем сопернике сборной России.

«Сборная Кубы? Понятия не имею, что это за команда. Ничего не знаю о них», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сборная России встретится с командой Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Напомним, в октябре россияне обыграли сборную Камеруна (1:0) и сыграли вничью с Кенией (2:2). Отметим, что с весны прошлого года российские команды имеют возможность проводить на международной арене лишь товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Кубы Матвей Сафонов ещё теги

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РОССИЯ КУБА
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