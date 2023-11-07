Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о составе сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

- В сборной нет ни одного игрока «Динамо». Это удивляет?

- Конечно, удивляет. Тюкавин сейчас очень хорошо выглядит. Может быть, у «Динамо» есть какая-то договоренность с Карпиным. Фомин, кстати, вчера вышел только на замену. Может, у него есть повреждение.

- Карпин не стал вызывать Захаряна и Алексея Миранчука и объяснил это отсутствием игровой практики. Это весомый аргумент для вас?

- Когда Алексей приезжал, то вообще ничего не показал. Ему тяжело. Он попал в непростые условия, вот Карпин посчитал, что не надо его трогать. То же самое и Захарян. Он же не играет в основе, только выходит периодически. Какой смысл в приглашении таких футболистов?

- Но Карпин вызвал Соболева, который в последнее время тоже не часто выходит на поле. Почему тогда он пригласил Александра?

- Наверное, он ему доверяет. И потом, сборной впереди необходим габаритный форвард, чтобы мог побороться в штрафной. Чалов, например, не обладает такими качествами. Сергеев тоже немного другого плана. Наверное, из этого тренер и исходил.

- В списке пять спартаковцев. Кроме Соболева еще есть Хлусевич, Литвинов, Пруцев и Зиньковский. Они действительно сейчас ярко выглядят?

- Зиньковский временами. Он может выдать хороший матч, но в последнее время Антона используют не на его позиции. А вот Пруцев и Литвинов вернулись на свои позиции, и «Спартаку» это дало очень хорошее движение.

- Хлусевич тоже наиграл на вызов в сборную?

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- Да, он проделывает большой объем работы. Возможно, иногда он совершает ошибки, но у нас все их совершают. Карпин посчитал, что на данный момент он тоже хорошо себя проявил в «Спартаке».

- Вратарь «Пари НН» Нигматуллин первый раз попал в сборную. Он действительно так здорово играл, что обратил на себя внимание тренерского штаба?

- На сегодня у нас есть много хороших голкиперов. Наверное, решили и его посмотреть. Помазун и его «Урал» сейчас не очень хорошо выступают. Хотя к вратарю тут меньше всего претензий. А Юран и его команда здорово себя показывают в последнее время. Надо посмотреть на Нигматуллина. Этот вызов больше для ознакомления.

- Что думаете о нашем сопернике - сборной Кубы?

- Ничего не знаю об этой сборной. Не знаю, на каком она месте, во что играет. Но нам какая разница? Сейчас любой соперник - это возможность лишний раз собраться и получше сыграться. Но важно понимать, будем ли мы наигрывать состав, тогда на поле выйдут все сильнейшие, или просматривать кого-то. Раз вызвали Головина, то это говорит о том, что состав будет все-таки приближен к основному. С другой стороны, мы ни к чему не готовимся.

- Куба находится на 169-м месте в рейтинге ФИФА. Что нам может дать эта игра?

- Повторюсь, надо лишний раз собраться и сыграть. Нам нужно решать свои задачи и не стоит смотреть на соперников. Надо: выходить и доказывать, что мы - команда, и играем в современный футбол.

Елена Григорьевская