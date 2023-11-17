Смородская ожидает вялой и скучной игры от сборных России и Кубы

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предстоящей контрольной встрече между сборной России и сборной Кубы.

«Чего ждать от матча? Думаю, что вялой и скучной игры. Вот и все. Сможет ли наша сборная забить? Ну, может, и будут мячи, но один, максимум два. Кубинцы? Даст бог, не забьют», — приводит слова Смородской Rusfootball.

Товарищеский матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября в Волгограде. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.

Напомним, последним соперником команды Валерия Карпина была сборная Кении. Та встреча завершилась со счетом 1:1.