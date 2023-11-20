Созин: «Сборной России нельзя играть с такими командами как Куба»

Экс-представитель комитета РФС по этике Андрей Созин раскритиковал идею проведения матча сборных России и Кубы уже после того, как прошёл первый тайм матча.

«Если мы будем так относиться к сборной и болельщикам, к состоянию нашего футбола, то мы просто предатели. Так делать нельзя. Нельзя сборной играть с такой командой, как Куба. Смотреть это просто невозможно», - говорит Созин «Чемпионату».

Напомним, что к 70-й минуте игры россияне громят кубинцев со счётом 6:0. В первом тайме забили Иван Обляков, Александр Головин и Антон Миранчук, а во втором – Александр Сильянов, Александр Соболев и Данил Пруцев.

Текстовую трансляцию матча Россия – Куба проводит наш портал.