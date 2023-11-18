Гаджиев — о критике сборной России: «Она идёт тогда, когда игрок не выполняет свои профессиональные обязанности на поле»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился комментарием о критике футбольных поклонников в адрес сборной России.

«Если игроки команды играют изо всех сил, если они выкладываются, и это видит болельщик, то критики не будет. Главная критика идет тогда, когда игрок не выполняет свои профессиональные обязанности на поле», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ру».

В понедельник, 20 ноября, сборной России предстоит встретиться со сборной Кубы в рамках товарищеского матча. Игра между командами пройдет в Волгограде на домашней арене местного «Ротора». Старт поединка запланирован на 19:30 по столичному времени.