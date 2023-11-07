Чанов — о вратарях сборной России: «Тренерский штаб хочет просмотреть как можно больше кандидатов»

Экс-тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал вратарский состав сборной России на товарищеский матч против Кубы.

По мнению специалиста, Сафонов и Лантратов являются основными вратарями национальной команды, а Нигматуллин и Лунёв вызваны для более пристального знакомства.

«Очевидно, что тренерский штаб хочет просмотреть как можно больше кандидатов. Особенно тех, кто показал хорошую игру в последних матчах», — приводит слова Чанова Vprognoze.

Напомним, ранее сборная России огласила состав на предстоящий тренировочный сбор. 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут домашнюю товарищескую игру против сборной Кубы. Встреча состоится на «Волгоград Арене» и должна будет стартовать в 19:30 по мск.

В последнем контрольном поединке российская сборная не смогла одолеть Кению (1:1).