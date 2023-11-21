Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу сборной России в матче с Кубой.

«Результат неплохой, но соперник... Если бы надо было забить двадцать, забили двадцать. Куба просто никакая. По нашим воротам, по сути дела, ни разу не пробили. Мне стало всё понятно, ещё когда стало известно о проблемах с бутсами. Не думаю, что матчи с такими соперниками нужны. В таких играх мы не сталкиваемся с сопротивлением и не становимся сильнее. Конечно, про современную манеру футбола говорить не приходится. Я не понимаю, зачем Кубе нужен тренерский штаб. Игроки сами справятся не хуже или хотя бы так же», - сказал Силкин.

Напомним, что россияне камня на камне не оставили от сборной Кубы, поразив ворота кубинцев восемь раз. Каждый раз голом отмечались разные игроки. Сборная Кубы занимает 169 место в рейтинге ФИФА.

Ранее на локальный успех команды Валерия Карпина отреагировал Александр Тарханов.