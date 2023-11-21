Бывший главный тренер «Балтики», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия – Куба (8:0).

- Нужен ли была такая игра сборной России? Да, однозначно нужна была. И правильно, что сыграли в таком регионе, как Волгоград. Полный стадион, аншлаг, очень хороший антураж вокруг матча. Это совсем не то, что играть на «Мардан Паласе» при 500 зрителях. Это популяризация футбола и мотивация игроков. Многие как раз сказали, что давно не играли при такой атмосфере и поддержке или даже впервые сыграли в таких благоприятных условиях.

Было понятно, что сборная России точно выиграет, поскольку уровень у неё гораздо выше, чем у сборной Кубы. Подобные ситуации бывают на сборах, когда у тебя на каком-то отрезке нет спаррингов с соперниками, оказавшими бы сопротивление, адекватное уровню твоей команды. Но в любом случае нужно было провести последний матч сборной в календарном году на мажорной ноте и постараться забить в нём как можно больше мячей.

Порадовала активность Головина, который приехал и не стал, как говорится, валять дурака, а сделал «гол+пас» и поучаствовал во многих атаках. Была видна искренняя радость футболистов после забитых мячей. Когда кубинцы уже остановились, оставались только технические вопросы, сколько голов ещё состоится в их ворота и от кого, кто будет тянуть на себя одеяло, а кто – нет.

Карпин выпустил в старте тех игроков, которые стабильно вызываются в сборную и играют в основных составах своих клубах либо набрали в последнее время форму и приблизились к ним. Кривцов и Черников, хоть сейчас и прекрасно выглядят в «Краснодаре», но они дебютанты сборной, и правильно, что они вышли на замену. А в стартовом составе соблюдался определённый уровень стабильности. Также отмечу, что у сборной фактически был недельный цикл подготовки впервые за долгое количество времени. И мы увидели, что наиграны уже определённые связи.

Глубокого анализа этой игры делать абсолютно не нужно. Главное, что были приятные эмоции, прекрасная атмосфера, а также единение игроков, тренерского штаба и болельщиков. Получился настоящий футбольный праздник с выступлениями известных артистов, ярким антуражем на стадионе и великолепной телевизионной картинкой.