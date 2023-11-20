Капитан сборной Кубы: «Мы не ждали, что Россия сыграет так мощно»

Капитан кубинской национальной команды Луис Парадела оценил уровень сборной России после поражения в товарищеской встрече.

«Не ожидали, что будет такой счёт. Россия — сильный соперник, но такого счета мы действительно не ожидали. Мы не ждали, что Россия сыграет так мощно. Скажу так: мы тоже держали лицо», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Отдельно капитан латиноамериканцев выделил полузащитника российской команды Александра Головина, отметив и красоту Волгограда, в котором проводилась встреча.

Напомним, что сборная России завершила 2023 год со счётом 8:0.