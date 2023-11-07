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Терёхин рассказал, почему игроки «Динамо» не вызваны в сборную России

07 Ноября 2023 • 21:42 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Бывший футболист столичного «Динамо» Олег Терёхин высказался об отсутствии футболистов «бело-голубых» в заявке сборной России на ноябрьский сбор.

«В «Динамо» важную роль сейчас во всех линиях играют легионеры — вот что надо отметить. А, допустим, Смолову уже тяжеловато конкурировать. Но Тюкавин со временем все равно будет в сборной», — приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

По его мнению, кроме Константина Тюкавина у команды нет достойных кандидатов для игры за национальную команду. Также эксперт отметил, что Валерия Карпина ранее больше впечатлили иные кандидаты на позицию нападающего.

Напомним, что сборная России в ракмах ноябрьского сбора примет Кубу в Волгограде 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Олег Терёхин ещё теги

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