Голкипер Нигматуллин высказался о дебютном вызове в сборную России

Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин высказался о дебютном вызове в сборную России.

Вратарь отметил, что узнал об этом после тренировки, и был рад этой новости, так как стремился к этому.

«Понимаю, что раз меня вызвали в национальную сборную страны, надо приехать и показать, что ты можешь. Я очень рад вызову, но сейчас все мысли о ближайшем матче — с «Балтикой», - приводит слова Нигматуллина Sport24.

Напомним, что Нигматуллину 32 года.

УТС сборной России начнутся 13 ноября в Новогорске, через неделю подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против сборной Кубы в Новогорске.