Андрей Мостовой отличился в матче Россия - Куба, счёт 8:0

На 78-й минуте товарищеского матча между сборными России и Кубы забит уже восьмой гол. И все они в ворота гостей. Александр Соболев в чужой штрафной обокрал голкипера кубинского коллектива, подобрал мяч и поднял голову на левом краю штрафной, после чего прицельно и сильно доставил мяч к дальней штанге, где Андрей Мостовой переправил его в сетку.

8:0 на табло. В первом тайме счет стал разгромным после ударов Ивана Облякова, Александр Головина и Антона Миранчука. После перерыва забивали Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев и Никита Кривцов.

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