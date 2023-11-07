Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о составе сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

- Валерий Карпин огласил расширенный список сборной России на товарищеский матч с Кубой. В нем из «Спартака» пять игроков: Соболев, Хлусевич, Литвинов, Пруцев и Зиньковский. Они действительно сейчас ярко выглядят?

- Соболев в последних матчах не показал себя так хорошо, но Карпин его прекрасно знает. Плюс есть дефицит центральных нападающих. А другие спартаковские ребята имеют достаточный опыт и проявляют себя. Но этот матч сборной не является ключевым, поэтому тренер вызвал игроков больше пообщаться, посмотреть на них.

- Карпин не пригласил на сборы Захаряна и Алексея Миранчука и объяснил это отсутствием игровой практики. Но на Соболева это не распространилось ввиду нехватки нападающих, по вашему мнению?

- Да-да. Саша ведь все время в обойме «Спартака», в тренировочном процессе, и в заявке на игру с «Локомотивом» он тоже присутствовал. Хотя на поле так и не вышел. Карпин знает его возможности, как его использовать. Это не значит, что Саша будет в стартовом составе сборной России. Явных футболистов, которые бы себя здорово показали, как Головин, у нас нет. Он сейчас в Европе здорово себя показывает. А так Карпин приглашает тех, кто попадает в состав и как-то проявляет себя. Таких человек сорок у тренера в списке. Пока идет просмотр расширенного списка.

- Вы сказали о нехватке форвардов, но Валерий Георгиевич не вызвал ни Смолова, ни Тюкавина. И вообще из «Динамо» никто в расширенный список сборной не попал. Это удивляет?

- Карпин знает возможности и Феди, и Кости. Информации по ним достаточно. Значит, на данный момент тренеру важнее пообщаться с Соболевым, потому что таких ребят учить особо нечему. Нужно только объяснить, что от него хотят.

- Среди нападающих также есть Иван Сергеев из «Зенита» и Фёдор Чалов из ЦСКА. Кто видится вам основным форвардом сейчас?

- Чалов. Потом Сергеев. Они проявили себя и все время выходят в старте своих команд. У них больше шансов выйти против Кубы, чем у Соболева.

- Вратарь «Пари НН» Нигматуллин первый раз попал в сборную. Он действительно так здорово играл, что обратил на себя внимание тренерского штаба?

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- Это опытный голкипер, который уже давно играет. Он иногда выходит с повязкой капитана, то есть лидер на поле. Тренер по вратарям подсказывает Карпину, кого пригласить. Лишняя конкуренция не помешает.

- Что думаете о нашем сопернике, сборной Кубы?

- Ни разу ее не видел, но знаю, что эта сборная ближе к южноафриканскому футболу.

- Куба находится на 169-м месте в рейтинге ФИФА. Что нам может дать эта игра?

- С кем договорились, с тем и будем играть. Это возможность еще раз собраться ребятам в сборной, пообщаться, что в любом случае будет полезным. К тому же с таким соперником можно попробовать разные варианты игры и сочетаний футболистов.

- Результат матча для вас будет иметь значение?

- Нет. Идет наигрывание и просмотр наших ребят. Создание коллектива, чтобы там были единомышленники, которые в будущем смогут добиваться результата.

Елена Григорьевская