Генич дал прогноз на матч Россия - Куба

Футбольный комментатор и журналист Константин Генич поделился соображениями по поводу товарищеского поединка сборных России и Кубы. Встреча состоится на стадионе в Волгограде.

«Сборная России одержит крупную победу над сборной Кубы. Поэтому мой прогноз на эту встречу - Россия выиграет с форой (-2,5). Может быть, хороший вариант - Россия забьет в обоих таймах», - приводит слова комментатора«РБ Спорт».

Товарищеский матч России против Кубы пройдет сегодня, 20 ноября, начало запланировано в 19:30 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж противостояния проведет Liveresult.ru.