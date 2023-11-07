Балахнин: «В сборную России и впредь надо вызывать только сильнейших»

Российский тренер и эксперт Сергей Балахнин оценил игроков сборной России, вызванных тренерским штабом на сбор национальной команды.

«Вызвать сильнейший состав – правильное решение руководства. Впредь должны играть только сильнейшие. Продолжать просмотры и дальше можно, но их уже было слишком много. А составу нужна стабилизация», - размышляет Балахнин для Vprognoze.ru.

Со всеми именами, которые вызваны на ноябрьский сбор команды России, можно ознакомиться в нашей новости. Всего тренерский штаб пригласил в сборную 29 футболистов, пять из них – из московского «Спартака», четверо - из «Краснодара».

Контрольный матч россиян и сборной Кубы состоится 20 ноября.