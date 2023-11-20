Карпин: «Уверен, что эмоции будут самыми положительными»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с командой Кубы.

- Вы уже на пресс-конференции сказали, что соперник скромный и никаких звезд там нет. Какие задачи сегодня перед национальной командой? Какие компоненты игры планируете отработать?

- Для начала надо выиграть. Эта задача как всегда, в любое время хочется выиграть. И посмотреть, как команда будет реагировать. Надеемся, что все-таки проведем больше времени в атаке, чем в обороне. Переходные фазы из атаки в оборону, наверное, больше всего волнуют.

- 45 с чем-то тысяч болельщиков на стадионе чемпионата мира в сегодняшних условиях для сборной что значит в плане эмоций?

- Я думаю, что… уверен, что эмоции будут самыми положительными. Когда мы в последний раз в клубах и сборной играли при таком количестве народа. Думаю, что будут только положительные эмоции.