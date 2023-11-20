Колосков назвал три фактора после победы России над Кубой

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал разгромную победу сборной России над Кубой (8:0) в товарищеском матче.

«Слово разорвали я бы не стал применять по отношению к данному сопернику. Совершенно разные были игроки на поле по мастерству, квалификации. Мне понравилось, что команда играла с настроением, много было мнений о том, что сборная недонастроится, команда слабая, но это не случилось. Россия играла на полную, с хорошим настроением. Второй момент, это Карпин показал нам команду сегодняшнего дня и будущего. Я считаю, что данный состав, как минимум пять лет будет играть, сыгрываться и прибавлять. Когда начнутся официальные игры, у нас уже есть хорошие игроки, и мы сегодня все всех увидели. И третье, это то, что был устроен праздник для зрителей, они это заслужили. Был полный стадион, потрясающее открытие, в общем антураж праздника он даже сыграл в настрое футболистов», — сказал Колосков.

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