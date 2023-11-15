Кафанов рассказал, почему Хайкин не вызывается в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему в национальную команду не вызывают Никиту Хайкина – российского голкипера в составе чемпиона Норвегии – клуба «Будё-Глимт».

«Никита хочет, клуб не запрещает. Есть вероятность, что если он приедет, может потерять место работы, а рисковать мы не хотим», - цитирует Кафанова «РИА Новости».

К слову, россиянин совсем недавно в очередной раз со своим клубом стал чемпионом Норвегии. Также «Будё-Глимт» с Никитой в составе весьма неплохо выступает в текущем розыгрыше Лиги конференций УЕФА.