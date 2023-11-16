Заварзин — о товарищеской игре сборной России: «Где футбол и где Куба?»

Российский функционер Юрий Заварзин высказался о предстоящей контрольной встрече между сборной России и сборной Кубы.

«Я вообще не могу найти объяснения по поводу спарринг-партнера. Это для галочки? Ну где футбол и где Куба?! Уж лучше бы сыграли с иностранцами, которые выступают в нашем чемпионате», — заявил Заварзин Rusfootball.

Товарищеский матч сборной России и национальной команды Кубы состоится 29 ноября на «Волгоград Арене». Старт поединка запланирован на 19:30 по столичному времени.

Напомним, последняя игра подопечных Валерия Карпина против Кении завершилась со счетом 1:1.