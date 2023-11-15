​Карпин объяснил вызов Соболева в сборную России

Рулевой сборной России Валерий Карпин объяснил вызов в национальную команду нападающего Александра Соболева. Последний, как известно, в последнее время получает не так много игрового времени в «Спартаке».

«Вызов Соболева? Он в сборной был и есть, и знает все требования. Это раз. Нам нужен большой нападающий. Это два. Сейчас мы выбираем между Соболевым, Чаловым, Сергеевым и Тюкавиным. Всех вызывать неудобно», - сказал Карпин журналистам.

Ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 15 ноября – против Кубы в Волгограде.

Отметим, что из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи.