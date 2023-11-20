Головин: «Старая связка с ЦСКА - я, Иван Обляков и Федя Чалов, хорошо друг друга понимаем»

Полузащитник сборной России Александр Головин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с командой Кубы.

- Мы примерно к такому и готовились. Понятно, что команда не самого высокого уровня, но мы относились так тоже с опаской. Мы смотрели всего четыре игры у них с новым тренером и не знали, как они выступят. Но у нас тоже многое получалось. Я думаю, что мы могли гораздо лучше сыграть, но довольны тем, что сегодня получилось.

- Первые два мяча - просто класс, короткое комбинирование. Футболисты тоже получают удовольствие?

- 100%, 100%. Это старая связка с ЦСКА - я, Иван Обляков и Федя Чалов. Хорошо друг друга понимаем, поэтому было просто.

- Атмосфера - бомба, согласись? Полный стадион, больше 40 000.

- Да, атмосфера - супер. Всем спасибо, что пришли и поддерживают. Я думаю, что это очень важно для каждого игрока.