​Занзибар и Танзания готовы сыграть против России

Сулейман Джабир, который является президентом Федерации футбола Занзибара, высказался о возможном матче против России.

«Команды Занзибара и Танзании не против сыграть с вашей командой в России или принять сборную у себя в следующем году. Эти вещи обсуждались 16 ноября на спортивном форуме в Москве», - сказал Джабир, чьи слова приводит Sport24.

В то же время Джабир отметил, что в настоящий момент переговоры между футбольными федерациями не ведутся – они возобновятся позже. Функционер указал на ряд проблем, в частности на тот факт, что Занзибар не входит в ФИФА.

Стоит сказать, что в условиях санкций сборная России проводит только товарищеские матчи, причём находить соперников для них непросто.