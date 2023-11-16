Личка: Для меня лучше, что Тюкавин не уехал в сборную

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, почему форвард команды Константин Тюкавин не был вызван в сборную России на матч с Кубой.

«Это вопрос Карпину. Мне лучше, что он остался со мной. Я доволен тем, что его контракт с «Динамо» продлен», — приводит слова Лички издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь голов и записал на свой счет четыре результативные передачи.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы. Начало игры запланировано на 19:30 по столичному времени.