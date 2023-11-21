Дьяков сомневается, что кто-то может заменить Карпина в сборной России

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз полностью доверяет 54-летнему специалисту.

«Вряд ли стоит очередь из желающих тренировать сборную России в данной ситуации. Думаю, что Карпин вполне справляется. На данном этапе ничего явно менять не надо», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение Карпина со сборной России рассчитано до середины следующего года.

Напомним, 20 ноября российская национальная команда разгромила Кубу со счетом 8:0.