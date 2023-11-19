Гранат — о матче Россия - Куба: «Думаю, что наши выиграют со счётом 4:0»

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Кубы.

Экс-игрок сборной России отметил, что уровень у команд разный, поэтому он очень рассчитывает на победу подопечных Валерия Карпина.

«Любой спарринг, даже с Кубой, полезен. Тем более что сейчас нам точно не до выбора соперника, поэтому надо с полной серьезностью отнестись к этому матчу и показать, на что мы способны.

Я надеюсь, что наши выиграют у Кубы со счетом 4:0», - приводит слова Граната Sport24.

Напомним, что игра состоится завтра, 20 ноября, в Волгограде.