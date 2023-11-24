Борис Игнатьев не в восторге от нового рекорда сборной России

Советский и российский тренер Борис Игнатьев не в восторге от того, что недавнее достижение сборной России хотят занести в Книгу рекордов России.

Напомним, что речь идёт про разгромную победу россиян над Кубой – 8:0. В этом матче за команду России забили восемь разных игроков.

«Даже не знаю. Много игроков сумело забить — похвально. Но не думаю, что стоит брать это в учет и заносить в Книгу рекордов. Честно говоря, не знаю, что это нам даст и для чего это. Ну, раз есть такой праздник, давайте будем праздновать», - делится Игнатьев с «Газетой.Ру».

Напомним, что сборная России едва не повторила рекорд крупнейшей победы в своей истории. Она была одержана летом 2019 года в Саранске в матче со сборной Сан-Марино – 9:0.