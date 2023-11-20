Кавазашвили: Сборная Кубы — далеко не самая сильная команда мира

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал об ожиданиях от товарищеского матча России и Кубы.

«Не могу сказать, что нам в обязательном порядке надо разгромить Кубу, потому что мы сильнее, мобильнее и так далее. Куба — далеко не самая сильная команда мира, поэтому обыграть их не должно доставить больших хлопот нашим ребятам», — приводит слова участника мировых первенств «Чемпионат».

Кавазашвили отметил, что у него нет больших ожиданий от игры, также как и прогноза на то, как Валерий Карпин воспринимает предстоящий матч.

Последний в 2023 году поединок российской команды пройдёт сегодня, 20 ноября, в Волгограде. Стартовый свисток назначен на 19:30 по московскому времени.