Самедов: Россия победит у Кубы

Бывший полузащитник сборной России, «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов сделал прогноз на матч против кубинской национальной команды.

«Мы победим. Надеюсь, будет много голов, а вратарь сборной России сыграет на ноль», — приводит слова участника домашнего чемпионата мира «Матч ТВ».

Последняя игра подопечных Валерия Карпина в 2023 году состоится в Волгограде в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток встречи назначен на 19:30 по московскому времени. В нынешнем году Россия провела четыре официальных матча, дважды выиграв при двух ничейных результатах.