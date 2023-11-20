Хохлов — о сопернике сборной России: «Куба — значит Куба, это лучше, чем не играть»

Бывший главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов поделился мнением о сопернике сборной России по ближайшему товарищескому матчу команде Кубы.

Специалист отметил, что так как выбор у российской команды сейчас ограничен, нет ничего плохого в товарищеской игре против кубинцев.

«Выбор соперников сейчас небольшой. Сегодня это Куба – значит Куба. Это лучше, чем не играть», — приводит слова Хохлова Metaratings.

Матч Россия — Куба состоится сегодня, 20 ноября, в Волгограде. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Напомним, в октябре россияне смогли обыграть Камерун (1:0), а также уйти от поражения в матче с Кенией (2:2).