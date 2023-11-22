Тарханов: «Франция сыграла с Гибралтаром и забила 14 голов, почему Россия должна отказываться от матча с Кубой?»

Экс-тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался после крупной победы сборной России над Кубой.

Напомним, товарищеская встреча, которая прошла в Волгограде, завершилась со счетом 8:0 в пользу команды Валерия Карпина.

«Сборная России играла с желанием. Франция же сыграла с Гибралтаром и забила ему 14 голов. Почему мы должны отказываться от матча с Кубой?» — приводит слова Тарханова Vprognoze.

Следующий сбор национальной команды планируется провести в марте. Об этом ранее рассказал главный тренер сборной Валерий Карпин.

Стоит сказать, что в 2023 году Россия провела восемь товарищеских матчей, в которых одержала три победы, четыре раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.