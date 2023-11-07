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Лодыгин: Сафонов — основной вратарь сборной, остальные очень близко

07 Ноября 2023 • 23:37 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Бывший вратарь сборной России Юрий Лодыгин высказался о вызове четырёх голкиперов на ноябрьский сбор национальной команды.

«Лантратов является одним из лучших в чемпионате. Сафонов, как показывает тренерский штаб — основной, остальные очень близко. Желаю удачи всем. Слежу за сборной и болею за неё», — приводит слова голкипера «Матч ТВ».

Также Лодыгин выразил мнение, что мог бы навязать конкуренцию имеющимся вратарям. Юрий считает, что вызов бывшего партнёра по «Зениту» Андрея Лунёва связан с тем, что игрок вновь стал получать практику.

Напомним, что в расширенную заявку сборной России на матч против Кубы попали Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Андрей Лунёв и Артур Нигматуллин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Лодыгин Матвей Сафонов ещё теги

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РОССИЯ КУБА
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