Пономарёв: «Что ж тогда у нас за футбол, если мы не сможем обыграть Кубу?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с Кубой.

- Какие у вас ожидания от матча с Кубой?

- Хочется посмотреть нашу молодежь, что она из себя представляет, потому что иностранцев мы всех знаем. Они неплохо играют. Хотелось бы, чтобы наши ребята подтянулись, но они никак не подтягиваются. А так жду победы. Еще с Кубой мы будем возиться. Что ж тогда у нас за футбол, если мы не сможем ее обыграть? Даже вничью не имеем право играть с таким соперником. Два-три мяча мы должны забивать.

- Вы бы хотели, чтобы Карпин выпустил больше молодежи?

- Конечно. Нужно просматривать ребят. На старом багаже никуда не уедешь. А молодежь нужно чтобы оббилась.

- Наша сборная не смогла обыграть Кению. Если и Кубу не сможем, это значит, что уровень нашей команды снижается?

- Да. У нас очень низкий уровень. В такое время я бы убрал всех иностранцев из нашего чемпионата, потому что форс-мажорная ситуация, и играл бы только российскими футболистами. Раньше мы же играли советскими футболистами, и ничего страшного не было. Побеждали и на олимпийских играх, и хорошие места занимали на чемпионах мира. Но никто на это, конечно, не пойдет.

- Но считается, что легионеры поднимают уровень наших ребят.

- Только на них и можно посмотреть. А так глаз положить не на кого. Четыре человека у нас выступает в зарубежных клубах. Это похвально, конечно, но мало. Если бы играло человек двадцать – тогда у нас была бы хорошая сборная. А так это капля в море.

- Вы считаете, у нас многие игроки потянули бы такой уровень, как чемпионат Франции, Испании, Италии…

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- Головин-то играет. Понятно, что там другой уровень. Но что можно ожидать от «Монако», я не знаю.

- Как относитесь к тому, что Карпин вызывает тех людей, которые в клубах играют мало, или вовсе не имеют практики: Сильянов, Волков, Соболев...

- Их все равно надо приглашать. Взять Соболева. Он еще молодой футболист, ему надо оббиваться. Просто надо, чтобы он не выеживался. А то они много выставляют себя. Поскромнее надо быть. Работать и работать. А они не хотят. Соболев то нормально сыграет, то дурака валяет.

- В сборной нет никого из «Динамо». Вас это не удивляет?

- Да. Там есть неплохие ребята, пара человек, которых можно было бы вызвать.

- Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что наша команда может сыграть с кем-то из сборных стран БРИКС. Как вам идея?

- Было бы хорошо. А то, что такое Куба? Это Америка, но мы не знаем, как она играет. Известно только, что в рейтинге Куба находится очень низко. Я вообще считаю, что нужно делать турне по Южной Америке: Бразилия, Аргентина, Уругвай, Чили, Перу. Это было бы интересно. Игры через два дня на третий. Была бы хорошая нагрузка. Тогда был бы виден наш реальный уровень.

Елена Григорьевская