Божович: «Самое главное, чтобы сборная России сейчас играла»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кубы.

По мнению специалиста, в нынешней ситуации российской команде важно получать игровую практику, независимо от уровня соперников.

«Ничего страшного нет в том, что Куба по рейтингу слабая. Было бы плохо, если бы они ни с кем не играли, поэтому в такой ситуации надо играть со всеми, с кем возможно будет. Матч с Сербией? Я бы провёл этот матч», — цитирует Божовича Metaratings.

Матч Россия — Куба состоится сегодня, 20 ноября. Игра пройдёт в Волгограде и начнётся она в 19:30 по московскому времени.