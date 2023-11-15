Карпин: «Я не понимаю, как использовать Игнатова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не вызвал в состав национальной команды полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова.

«Я не понимаю позицию Игнатова в клубе. У него есть качества, но я не понимаю, как его использовать», — цитирует Карпина Sport24.

В текущем сезоне 23-летний Игнатов провёл за «Спартак» 19 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Футболист имеет опыт выступлений в составе молодёжной сборной России.

Напомним, 20 ноября национальная команда проведёт товарищеский матч против Кубы. Эта игра состоится в Волгограде и начнётся она в 19:00 по московскому времени.