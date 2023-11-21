​Дюков оценил 2023 год для сборной России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался насчёт итогов 2023 года для сборной России.

Давая комментарий для Sport24, Дюков сказал, что в этом году сборная России проделала большую работу.

«С одной стороны, большое количество футболистов дебютировало за сборную, познакомились с новыми для национальной команды игроками. С другой стороны, по последним играм вы видите, что сформировался костяк сборной, на который опирается Карпин», - сказал глава РФС.

Как известно, в условиях санкций сборная России не участвует в официальных соревнованиях, а может проводить только товарищеские матчи. Последний из таких матчей – против сборной Кубы – в понедельник вечером команда Валерия Карпина выиграла с крупным счётом 8:0.