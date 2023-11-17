Терехов: «За сборную России почётно и интересно играть против любого соперника»

Защитник «Химок» Сергей Терехов выразил мнение, что выступать за сборную почётно против любого соперника.

«За сборную России почётно и интересно играть против любого соперника», — цитирует Терехова «Матч ТВ».

Отметим, что сам Терехов успел провести в составе национальной команды две игры. Напомним, весной прошлого года российские команды были отстранены от участия во всех международных турнирах.

20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч против Кубы. Эта игра состоится в Волгограде и начнётся она в 19:00 по московскому времени. В октябре команда Валерия Карпина встречалась с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).