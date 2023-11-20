Сычёв высказался на тему соперников для сборной России

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сычёв высказался на тему соперников сборной России для товарищеских матчей.

По мнению Сычёва, российской национальной команде нужно проводить как можно больше игр.

«Сборной России нужно проводить как можно больше международных матчей, если есть такая возможность. Даже с Занзибаром? С Занзибаром, думаю, вряд ли, но если есть возможность договориться с другими соперниками, то это нужно делать и играть», - цитирует Сычёва ТАСС.

В понедельник сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Кубы. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что из-за санкций сборная России сейчас не выступает в официальных турнирах.