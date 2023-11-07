Кавазашвили оценил подбор вратарей на матч сборной России против Кубы

Бывший вратарь столичного «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о подборе голкиперов на ноябрьский сбор российской национальной команды.

«Если тренерский штаб сборной вызвал, по их мнению, четырёх лучших вратарей, значит, это уже на заметке и пока лучше у них нет», — заявил участник двух чемпионатов мира в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что тренерский штаб Валерия Карпина сегодня, 7 ноября, определился с расширенным списком на матч против сборной Кубы. В него попали четыре вратаря, а именно Артур Нигматуллин, Илья Лантартов, Андрей Лунёв и Матвей Сафонов.