​Обляков перед матчем Россия – Куба высказался о погоде

В понедельник вечером сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Кубы. Полузащитник команды Иван Обляков в ходе общения с журналистами сказал несколько слов о погодных условиях.

«Ветер приличный. Надеюсь, что на стадионе будет лучше, и что это не повлияет на игру», - сказал Обляков.

«Сборная Кубы? Если честно, не могу сравнить её по уровню с какой-то другой командой», - отметил футболист.

Матч Россия – Куба стартует 20 ноября в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.