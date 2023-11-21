Балахнин: «Уже с первых минут матча с Кубой стало понятно, что будет разгром»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о крупной победе сборной России в товарищеской встрече с Кубой.

- Вам было интересно смотреть такой матч?

- Если честно, не очень. Не могу сказать, что это было захватывающее зрелище.

- Вам не показалось, что сборная России сыграла не в полную силу?

- Трудно было сыграть лучше, потому что, по сути, игра шла в одни ворота. Наша сборная была безошибочна с таким соперникам. Ребята хорошо атаковали, забили много мячей. Не скажу, что в атаке все получалось идеально, но соперник позволял очень многое.

- Когда поняли, что будет разгром?

- С первых минут это стало понятно. Начало получилось ударным, и первую скрипку играл Головин. Он выделялся на фоне других футболистов, на мой взгляд. Он повел команду за собой, направил ребят. Они сразу раскрепостились. Нельзя сказать, что мы были на высоте, если смотреть на соперника. Тем не менее, наша сборная легко взяла верх в этом матче.

- Стоит ли вообще играть с такими соперниками? Что может дать такая игра?

- Стоит. Даже не в том дело, какой соперник, ведь мы не можем сейчас выбирать. Поэтому что есть, то есть. Важно собираться, играть с любыми командами и показывать, что наша сборная жива. Тогда футболисты будут стремиться туда попасть. Все равно, это ведь вершина нашего футбола. Это мотивирует.

- Как оцените игру дебютантов сборной - Черникова и Кривцова?

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- Давать оценки по этому матчу не стоит, потому что они будут необъективными. О чем можно говорить по такому матчу? Только об атаке. Ведь сопротивления, по сути, и не было. В любом случае наши ребята молодцы.

- Какой матч можете выделить из прошедших в 2023 году?

- Какого-то яркого матча не могу назвать. Трудно найти игру, в которой наша команда выглядела бы достойно и прямо порадовала бы. Или огорчила. Такого матча тоже не было. Все происходило по-разному. На память приходят только последние встречи: с Кенией и Кубой.

- Писали, что наша сборная может в следующем году сыграть с кем-то из стран БРИКС. Это было бы интересно?

- Бразилию я вообще не рассматриваю. Там на десять лет очередь стоит из желающих с ними сыграть. Так что этот вариант точно отпадает. ЮАР – это не самая сильная сборная. Хотя все равно было бы интересно посмотреть. С Китаем тоже можно было бы сыграть. Пусть это и не самый лучший вариант. Поэтому, кроме Бразилии, все остальные сборные стран БРИКС средненькие. Но все равно надо играть, если будет возможность. Соперники уже не важны. Сейчас мы все равно не можем играть с сильными командами. Поэтому выбор у нас остается небольшой.

Елена Григорьевская