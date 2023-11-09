Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на отсутствие в заявке сборной России на ноябрьский тренировочный сбор Алексея Миранчука и Арсена Захаряна.

- Невызов Захаряна и Миранчука – странное решение?

- Вполне обоснованное, особенно Захаряна. Ему ещё очень далеко по футбольным заслугам до своего однофамильца Армена Захаряна, блестящего филолога и переводчика. Вот кого следовало бы пригласить для лекции нашим футболистам, тем более он очень любит и знает футбол, а футболисты сборной получили бы гораздо больше для себя пользы от этой лекции, чем от подобного матча.

Напомним, что в ноябре, 20 числа, сборная России проведёт товарищеский матч против Кубы.