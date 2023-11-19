​«Матч ТВ» анонсировал трансляцию игры сборной России

Телеканал «Матч ТВ» анонсировал прямую трансляцию товарищеского матча сборных России и Кубы, который пройдёт в понедельник.

На страницах сайта «Матч ТВ» сообщается о том, что трансляция начнётся уже в 19:00 – с предматчевой стадии, где ведущим выступит Тимур Журавель. Он пообщается с экспертами, тренерами и футболистами. Запланированы включения из раздевалки сборной России.

Что касается непосредственно матча, то его прокомментируют два Дмитрия – Шнякин и Жичкин.

Товарищеский матч Россия – Куба стартует в Волгограде 20 ноября в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.