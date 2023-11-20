Дюков рассказал об опции для возвращения России в международные турниры

Президент РФС Александр Дюков рассказал о существовании сценария, при котором российский футбол может вернуться к международным турнирам.

«Переговоры по нашему возвращению продолжаются. У нас есть определенная опция, которую мы с ФИФА и УЕФА обсудим в первой половине декабря. Это наше возможное будущее», - рассказал Дюков, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Также руководитель отечественного футбола отметил, что в организациях следят за матчами российской сборной, поскольку РФС отправляет запрос в ФИФА перед договорённостью о проведении матчей.

Напомним, что российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля прошлого года. В нынешнем году сборная России провела пять товарищеских матчей, которые пошли в зачёт мирового рейтинга ФИФА.