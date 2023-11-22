Борис Игнатьев назвал настоящего лидера сборной России

В понедельник сборная России разгромила в Волгограде команду Кубы – 8:0. Один из голов россиян оформил Александр Головин – полузащитник и один из старожилов «Монако».

Бывший рулевой сборной России Борис Игнатьев признался, что видит в Головине настоящего лидера команды Валерия Карпина.

«В матче с Кубой на поле он был признанным лидером и капитаном сборной. Выделялся среди всех. Не знаю, какой он в раздевалке, но на поле он точно был заметнее всех», - говорит Игнатьев Betonmobile.

Среди отличий Головина от других игроков сборной Игнатьев назвал уровень подготовленности, время на принятие решения.

Александр Головин вызывается в сборную России с 2016 года.