Балахнин: «Сборную России стоит и нужно похвалить»

Российский тренер Сергей Балахнин оценил разгромную победу сборной России в матче против команды Кубы. Товарищеская игра прошла сегодня вечером на «Волгоград Арене» в одноимённом городе на Волге.

«Справедливости ради нужно сказать, что Куба была очень слаба. Это очевидно. Тем не менее, наши ребята – молодцы. Их стоит и нужно похвалить», - говорит Балахнин Vprognoze.ru.

Эксперт пояснил, что придирок к игре команды Валерия Карпина у него нет – россияне сыграли идеально, без провалов в обороне и серьёзных ошибок.

Матч против сборной Кубы стал для сборной России восьмым в 2023 календарном году.