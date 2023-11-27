Кубинский журналист рассказал о главной проблеме в сборной Кубы

Кубинский журналист Энди Ленс специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» спустя неделю после товарищеского матча Россия – Куба (8:0) порассуждал о минувшей игре и рассказал о главной проблеме кубинской сборной.

- Прошла неделя с матча России и Кубы, каким он видится теперь?

- Я был в Волгограде и рад приятной атмосфере на стадионе, приятно, что на матч пришло столько людей, понравилось отношение и к нам, но для тех, кто переживает за сборную Кубы, этот матч стал горечью и обнажил много недостатков.

- Что вы имеете в виду?

- Сборная Кубы приехала в Россию без своих лучших игроков на данный момент. Модесто Мендес и Хорхе Корралес просто не получили вызов, совсем непонятно почему. В то же время главный тренер команды пригласил множество игроков из молодежной команды, которые даже толком не играли в кубинской лиге. Есть еще футболисты, которые не приехали в сборную. Онел Эрнандес из «Норвича» заявил, что у него травма, но мы не знаем, что случилось на самом деле.

- У этих игроков конфликты с тренером?

- Проблема в федерации футбола, многим игрокам не нравятся условия в сборной, и они не хотят приезжать в нее. Ощущается нехватка снаряжения, проблемы с тренировками. Футболисты сборной Кубы, как вы знаете, не смогли поменяться футболками с игроками из России, потому что у нас один комплект формы. А если футболка будет запятнана кровью или порвется? Кстати, в игре с Гондурасом, не так давно, защитник нашей команды Карлос Васкес поменялся футболками с футболистом сборной Гондураса и в ответной игре ему пришлось играть в майке Луиса Параделлы, который получил травму.

- Такие моменты заставляют задуматься. Что вы скажете о сборной России?

- У вас очень интересная команда, есть сильные игроки, я успел посмотреть на них не только в игре, но и на открытых для прессы тренировках. В конце концов, проблемы сборной Кубы не должны заботить сборную России, она вышла и сыграла в отличный футбол и заслуженно выиграла.