​На матч Россия – Куба продали почти все билеты

В понедельник вечером сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Кубы. Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», на игру в Волгограде были проданы почти все билеты – на трибунах ожидается около 40 тысяч болельщиков.

Матч Россия – Куба стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

Отметим, что из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи – от официальных соревнований команда временно отстранена.