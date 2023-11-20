Россия - Куба: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

Сборные России и Кубы проводят товарищеский матч.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча РОССИЯ - Куба
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Протокол игры
|(1:0) Обляков Иван22'
|(2:0) Головин Александр30'
|(3:0) Миранчук Антон34'
Сафонов Матвей•Волков Сергей Евгеньевич•Осипенко Максим•Солдатенков Александр•Сильянов Александр•Миранчук Антон•Обляков Иван•Глебов Данил•Кузяев Далер•Головин Александр•Чалов Фёдор
Аросарена Райко•Глоор Фабьян•Эспино Карел•Морехон Дариэль•Кальво Орландо•Дельгадо Алехандро•Диас Даниэль•Торрес Ромарио•Перес Юниор•Парадела Луис•Санчес Рейдель
20 ноября.
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