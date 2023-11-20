Пономарёв оценил победу сборной России в матче с Кубой

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв оценил победу сборной России над Кубой в товарищеском матче.

«Сложно давать оценку по такой игре, ведь кубинцы не могут вообще ничего! Любая дворовая команда, которая способна бегать 90 минут, сыграла бы на таком же уровне. Такое ощущение, что кубинцы ещё где-то подрабатывают, а к футболу серьёзно как к профессии не относятся», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Экс-игрок «армейцев» назвал главным итогом матча отсутствие травм, положительно отметив игру Ивана Облякова и Александра Головина.

Напомним, что сборная России закрыла 2023 год домашней победой в Волгограде со счётом 8:0.