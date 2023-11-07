Флорентин - о сборной Кубы: «Я смотрю только кубинские сериалы»

20 ноября сборной России предстоит сыграть против команды Кубы. Матч пройдёт на юге страны – в Волгограде. Полузащитник «Оренбурга» Сесар Флорентин поделился своими знаниями об этой латиноамериканской команде.

«Я сам тоже ничего не могу сказать о них. Не видел их матчи, только телесериалы кубинские смотрю», - цитирует аргентинца «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Кубы идёт лишь на 169 месте в рейтинге национальных команд ФИФА.

Ранее в сети появился официальный список игроков, вызванных на матч россиян против кубинцев.